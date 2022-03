Jorge, dezvăluire în premieră. În timp ce avea o relație cu Ramona, aceasta l-a prins cu o altă femeie

Jorge și soția lui, Ramona, au fost invitați astăzi la emisiunea „Dimineața Blană” de la Pro FM. Cei doi au făcut câteva dezvăluiri de-a dreptul surprinzătoare. Solistul a povestit că relația lor a fost „foarte zbuciumată”, înainte de căsătorie.

Jorge a avut curajul să facă o dezvăluire în premieră. În timp ce avea o relație cu Ramona, aceasta l-a prins cu o altă femeie.

„Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins! De unde și melodia Nimeni nu-i perfect", a recunoscut solistul.

Ramona a povestit că, într-o zi, a vrut să-i facă o surpriză. Când s-a apropiat însă de ușa apartamentului, a auzit voci necunoscute, dar a intrat în casă și l-a găsit pe actualul ei soț în living cu o femeie. „Nu făceau nimic, stăteau de vorbă, nu începuse încă nimic, dar aveau șampanie, căpșuni", a povestit Ramona în direct. A întrebat-o pe domnișoară cine e și ce caută la iubitul ei acasă, iar apoi a dat-o afară din casă. , a povestit Ramona în direct. A întrebat-o pe domnișoară cine e și ce caută la iubitul ei acasă, iar apoi a dat-o afară din casă. „O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea", a spus Jorge, pentru ca soția lui să dezvăluie că a reușit să-i câștige încrederea: "A fost irezistibil".

Ramona a mai recunoscut că este geloasă uneori:

„Am trecut peste etapa cu uitatul în telefon. Soțul meu nu mă pune niciodată într-o postură în care eu să fiu geloasă în mod nejustificat. Nu mă deranjează că vin foarte multe fane la el sau peste tot pe unde suntem și-l asaltează. Știu că primește mesaje diverse și de la femei, și de la bărbați. Îmi zice de ele, dar nici nu vreau să le văd. Mai am tresăriri".