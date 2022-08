Julia Chelaru a dezvăluit cum a câștigat primii ei bani și pe ce i-a cheltuit

În anul 1999, în România apărea o formație de fete, Exotic, din cate făceau parte Julia Chelaru, Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. Iar compozitorul lor era nimeni altul decât Costi Ioniță.

Citește și Câți bani a primit David Popovici pentru medaliile de la Campionatul European

Din păcate, trupa s-a destrămat după scurt timp, iar în prezent dintre cele trei artiste Andreea Bănică este cea mai cunoscută, când vine vorba despre muzica pe care o cântă. Iar Claudia Pătrașcanu este prezentă aproape non-stop în tabloide, din cauza relației pe care a avut-o cu Gabi Bădălău, de care încă nu a divorțat în mod oficial.

Cea de-a treia membră a formației Exotic, Julia Chelaru, a stat recent de vorbă cu jurnaliștii de la Fanatik și le-a dezvăluit acestora cum a câștigat primii bani și ce a făcut cu ei.

„Primii bani câștigați au fost când am fost educator la o casă de copii în Iași și, bineînțeles, că atunci, fiind și la facultate, îi dădeam pe nimicuri, pe un parfum, pe lucruri de acest gen. Primii bani câștigați, mă refer la bani mai mulți, i-am avut când am fost în trupa Exotic. Cu banii câștigați din concerte mi-am luat prima casă. Am pus ban cu ban și mi-am cumpărat apartamentul. Poate alte persoane s-au gândit să își cumpere mai multe haine scumpe sau vacanțe. Eu am ales să îmi iau în primul rând casă și după aceea alte lucruri. Apartamentul a fost și cea mai mare investiție a mea, cumpărat cu banii din spectacole”, a spus Julia Chelaru pentru sursa citată.

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană