Julia Roberts și soțul ei au aniversat 20 de ani de iubire! Care e secretul căsniciei lor

Actrița cu cel mai frumos zâmbet de la Hollywood a fost întotdeauna discretă când a venit vorba de viața sa privată. Recent, Julia Roberts și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie de colecție, în care apare alături de soțul ei, Danny Moder.

Julia Roberts a marcat astfel o zi importantă din viața ei. “20 de ani! Nu mă pot opri din zâmbit. Nu mă pot opri din sărutat”, a scris actrița din “Pretty Woman” în dreptul fotografiei în care-și sărută cu patos soțul.



Julia și Danny s-au căsătorit în 4 iulie 2002 și recent au aniversat 20 de ani de mariaj. Cuplul are trei copii: gemenii Phinnaeus și Hazel (17 ani) și Henry (15 ani).

Într-un podcast pentru Jess Cagle, Julia a dezvăluit și care este secretul relației sale: “două chiuvete la baie și multe sărutări”.

Danny Moder este un regizor american cunoscut pentru munca sa în filme precum Secret in Their Eyes, The Mexican și Fireflies in the Garden. Soțul Juliei Roberts a primit o nominalizare la premiul Primetime Emmy pentru cinematografia sa din filmul de televiziune The Normal Heart.

Actrița de 54 de ani are aproape 10 milioane de fani pe contul de Instagram.