Karmen, revelion de poveste, pe apele Veneției. Artista apare desprinsă dintr-un film de epocă

Carmen Simionescu, cunoscută sub numele de scenă Karmen, a avut parte de un început de an de poveste, urmărind spectacolul de artificii de pe o ambarcațiune în Veneția.

Fiica lui Adi Minune a arătat ca o adevărată divă într-o superbă rochie neagră cu paiete. Karmen s-a accesorizat cu o mască și a petrecut noaptea dintre ani într-o ambarcațiune în Veneția, alături de soț și de fiica lor.

Micuța a fost la fel de chic ca și mama ei – a purtat o rochie roșie de gală.

“Revelion memorabil în Veneția. La mulți ani tuturor!”, a scris Karmen pe pagina ei de Instagram.

De curând, Karmen și-a făcut debutul în serialul Clanul. “Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurt metraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cea mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent. După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt”, a spus Karmen.