Karmen Simionescu, petrecere de pomină de ziua ei de naștere. Fiica lui Adi Minune a împlinit 24 de ani

Karmen Simionescu a avut parte de un chef de pomină cu ocazia împlinirii a 24 de ani. Fiica lui Adi Minune s-a distrat într-un club de fițe alături de familie și prieteni.

Cum era de așteptat, artista a avut o apariție spectaculoasă și a întors toate privirile cu ținuta sexy, dar și cu mișcările de dans provocatoare.

Karmen a purtat o salopetă neagră, scurtă, extrem de mulată și câteva accesorii din piele și metal, care i-au dat ținutei o notă punk.

Clubul în care și-a serbat ziua de naștere fiica lui Adi Minune a fost arhiplin. Karmen a avut-o alături și pe sora sa mai mică, Adriana.

Mândru din cale afară, Adi Minune i-a cântat fiicei sale mai multe melodii și a copleșit-o cu îmbrățișări. La un moment dat, Karmen a izbucnit în lacrimi în timp ce tatăl ei i-a dedicat o melodie.

Tânăra o avea la telefon, prin apel video, pe fiica ei de doar doi anișori. În timp ce micuța Sofia îl asculta pe bunicul ei cum cântă, Karmen își ștergea emoționată lacrimile.



Karmen a devenit mămică în augut 2019, când avea doar 21 de ani. Ea este căsătorită cu Bogdan Căplescu. Anul trecut, în noiembrie, fiica lui Adrian Minune a mărturisit că a trecut printr-o depresie postnatală și a acceptat ajutorul unui psiholog, imediat după nașterea fetiței sale.

“Într-adevăr a fost o perioadă dificilă. Nu vreau să dramatizez pentru că mă gândesc că sunt tinere mămici care ne urmăresc. Eu înainte să rămân însărcinată nu știam de această problemă, nu auzisem la absolut nimeni. (…) Toate lucrurile din jurul meu contau mult mai mult decât înainte. Eram foarte atentă la detalii. Mă supăram extrem de repede și plângeam din orice. Referitor la Sofia, simțeam ceva copleșitor, pe care nu știam cum să-l controlez. Cred că mai mult am fost copleșită de tot ce întâmpla în jurul meu și de faptul că mi s-a schimbat viața foarte brusc. Am acceptat faptul că am o problemă”, a mărturisit cântăreața la Vorbește Lumea.

