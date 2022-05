Katie Holmes iubește din nou. Cu ce tinerel a fost prinsă sărutându-se pasional?

Fosta soție a lui Tom Cruise are parte de-o primăvară plină de iubire, după un an de singurătate.

Katie Holmes este din nou îndrăgostită și, de data aceasta, nu se mai ascunde de paparazzi. Aceștia au surprins-o pe străzile din New York, în timpul unei plimbări romantice, ținându-se de mână și sărutându-se cu Bobby Wooten III, un muzician nominalizat la premiile Grammy cu 10 ani mai tânăr decât ea.

Interesant este faptul că, în timpul plimbării prin celebrul Central Park, perechea s-a întâlnit și cu mama lui Katie, ceea ce înseamnă că relația lor durează de ceva timp și că devine serioasă. Oare de ce părere o fi Suri, fiica de 16 ani a lui Katie cu Tom Cruise?

La cei 43 de ani ai săi, Katie Holmes spune că o altă căsătorie nu mai este atât de importantă – deși, după divorțul cu tam-tam de Tom Cruise (cu care a fost căsătorită între 2006 și 2012), a tot încercat să-și facă o nouă familie, fie alături de Jamie Foxx, alături de care a petrecut șapte ani, fie de restauratorul de artă Emilio Vitolo Jr., de care s-a despărțit anul trecut. „Dacă e să se întâmple, bine, dacă nu, sunt OK și așa“, spunea Katie în cadrul unui interviu, referindu-se la posibilitatea de-a mai îmbrăca rochia de mireasă.

Dar cine este acest Bobby Wooten III și cu ce a reușit s-o impresioneze pe interpreta lui Jackie Kennedy din serialul „The Kennedys After Camelot“? Ei bine, aflați că Bobby are 33 de ani, compune și este instrumentistul mai multor artiști de primă mână, precum Jennifer Lopez, Mac Miller, Machine Gun Kelly sau Jennifer Hudson, dar predă și la Școala de Arte Tisch din cadrul Universității New York. El are un repertoriu bogat și pe Broadway, unde a făcut parte din producții importante, ca „Moulin Rouge“, și a semnat mai multe fundaluri sonore pentru reclamele produse pentru ESPN, Nike, Google, Reebok și Kith. Iar, recent, a urcat pe scena festivalului Coachella alături de Carly Rae Jepson.

FOTO: Profimedia