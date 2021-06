Katy Perry si Orlando Bloom, în vacanță la Veneția. Paparazzi italieni i-au surprins în ipostaze tandre

Katy Perry (36 de ani) și Orlando Bloom (44 de ani) formează unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz-ul american. Cei doi au fost surprinși recent la o plimbare în Veneția, alături de fetița lor, în vârstă de 10 luni.

Katy Perry și Orlando Bloom par mai îndrăgostiți ca niciodată. Vedetele nu s-au ferit de ochii fotografilor și s-au sărutat în public.

.@katyperry and Orlando Bloom enjoy a romantic stroll and a loving kiss as they wander around Venice. pic.twitter.com/AtNkcD47TT