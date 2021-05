Kim Kardashian a picat primul examen pentru a intra în avocatură și știe motivul: „Sunt o ratată”

În 2019 anunța cu mândrie că a început cursurile pentru a deveni avocată, însă în 2021 a picat primul examen care-i permitea continuarea studiilor. Kim Kardashian e dezamăgită de prestația ei și a dezvăluit motivul pentru care s-a oprit din drum.

Kim Kardashian își vede visul de a deveni avocată năruit de dificultatea primului examen. Starleta a dezvăluit în emisiunea familiei – Keeping Up With the Kardashians – că nu a reușit să treacă testul la care sunt supuși „bobocii” de la Drept.

Studenții care urmează facultăți de drept neacreditate sau care se școlesc în cadrul unor firme de avocatură – cum e cazul lui Kim – sunt obligați să treacă printr-un examen preliminar după primul an de studiu. Acest examen se cheamă Baby bar (examenul mic – pentru acces în Baroul de avocați).

Kim Kardashian , care s-a înscris într-un program de practică în cadrul unei firme de avocatură, a fost obligată să susțină acest examen. Din păcate pentru ea, a obținut doar 474 de puncte, în timp ce necesarul era de 560.

„Am auzit că acesta este mai greu decât examenul oficial. Sunt o ratată. Am petrecut 6 săptămâni, 10-12 ore pe zi, studiind. Era atât de important pentru mine să trec examenul ăsta, iar acum sunt cu moralul la pământ. Îmi vine să renunț”, a spus Kim Kardashian.



Acest lucru se întâmpla în vara anului 2020, iar vedeta avea la dispoziție o a doua încercare, în luna noiembrie. Însă, se pare că a pus școala pe pauză și a amânat examenul pentru vara acestui an. În urmă cu doar o lună, dezvăluia pe Instagram (foto sus) că învață din greu pentru examen.

Kim Kardashian, ajutor pentru deținuții condamnați pe viață

Intrarea starletei în avocatură are legătură cu implicarea ei în „corectarea” erorilor din sistemul judiciar american. Profitând de notorietate sa, Kim Kardashian a făcut demersuri pentru eliberarea unor deținuți condamnați la închisoare pe viață pentru infracțiuni mult prea mici pentru pedepsele lor. În 2019, anul în care s-a înscris la Drept, a reușit să elibereze din penitenciare 17 deținuți care ispășiseră deja zeci de ani de detenție.

Mai mult, vedeta a cerut autorităților californiene abolirea pedepsei cu moartea, pe care o consideră o barbarie. Mai mult, Kardashian a explicat că, din cauza sistemului judiciar imperfect, mulți oameni nevinovați pot primi pedeapsa capitală.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: