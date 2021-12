Kim Kardashian, amintiri din adolescență. Cum arăta la 14 ani

Kim Kardashian a descoperit arhiva de fotografii a familiei și a dat peste o imagine din 1994, în care apare alături de sora ei, Kourtney Kardashian. Vedeta a cucerit internetul imediat ce a postat amintirea din adolescență.

Kim Kardashian a absolvit liceul catolic de fete Marymount din Los Angeles în 1998. Patru ani mai devreme, când abia instrase la instituția de învățământ, starleta de azi s-a fotografiat alături de sora ei, Kourtney Kardashian, în timpul unei excursii cu clasa.

Kim, în plan secund, tunsă scurt și machiată discret, zâmbește cu buzele până la urechi. Lângă ea, Kourtney pare ceva mai serioasă.

„1994 coolness”, a scris Kim Kardashian în dreptul fotografiei și a strâns peste 2 milioane de aprecieri.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe poze cu Kim Kardashian în adolescență

Deși Kim a fost colegă de liceu cu sora Khloe Kardashian, tot cu Kourtney făcea cele mai mari năzbâtii.

Într-o postare pe rețelele sociale, vedeta de 41 de ani și-a amintit de momentul în care Kourtney a furat mașina mamei sale pentru a o conduce prin cartier.

„Mami, îmi pare rău! Îmi amintesc că am fost pedepsită din cauza lui Kourtney care ți-a furat mașina pentru a da o tură pe aici și, cumva, deși eu nu am participat, tot am avut probleme. Așa că n-am avut altceva de făcut decât să ne facem poze în garaj”, a scris Kim pe Instagram.

Fotografii: Getty Images/@kimkardashian

