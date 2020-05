Kylie Jenner își enervează fanii care au fost deranjați de modul în care taie tortul. Ce răspuns le-a dat

Kylie Jenner i-a atacat înapoi pe cei care au crezut că felul ei de a tăia prăjitura a fost o nebunie completă, tăiând o altă felie pentru a-i înfuria și mai mult.

Miliardara, în vârstă de 22 de ani, a avut răspunsul perfect după ce felia ei de tort a fost ținta hate-ului pe rețelele de socializare, determinându-i pe mulți să se întrebe de ce a tăiat-o așa.

Vedeta „Keeping Up With The Kardashians” a fost criticată după ce a postat un Story pe Instagram pentru a arăta un tort pe care l-a primit de Ziua Mamei.

Ea a scris la acea vreme: "Ok, acest tort. WOW."

Ceea ce a cauzat controversa a fost că prăjitura avea o felie triunghiulară mică scoasă din ea, dar nu tăiată de la mijloc, cum ar fi de obicei.

În schimb, triunghiul a fost tăiat din marginea tortului și a fost mai mult decât au putut face față mulți dintre adepții ei.

Fondatorul Kylie Cosmetics s-a întors pe Instagram ore mai târziu pentru a-i lovi pe cei care au fost „deranjați” de acest lucru, oferindu-le un alt mod mai neconvențional pentru tăierea tortului.

Kylie a declarat: „Oamenii au fost foarte deranjați că mi-am tăiat tortul cum am vrut, așa că acest story este pentru acei oameni”.

De data aceasta, a tăiat o porție circulară din tort. Apoi a prezentat felia rotundă pe o farfurie pentru adepții ei consternați.

Kylie a spus: "Tortul acesta nu este real. Este ireal."

Nu este prima dată când Kylie a provocat o furie cu obiceiurile alimentare.

Sursă foto: Instagram, Getty

