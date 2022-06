Kylie Jenner și poza de peste 8 milioane de like-uri. Cum arată costumul de baie care o face să pară complet goală

S-a inventat costumul de baie care te face să pari goală la plajă. Kylie Jenner îl are și a creat isterie pe internet după ce și-a făcut câteva selfie-uri cu el.

Citește și Salvatore Ganacci a pus o manea de-a lui Nicolae Guță la SAGA Festival

Bruneta și-a uimit urmăritorii de pe Instagram după ce s-a afișat cu un costum de baie inedit. “Eliberați sfârcurile!”, a scris Kylie în dreptul imaginilor care au adunat peste 8,3 milioane de like-uri în mai puțin de zece ore.

Tânăra de 24 de ani a purtat un sutien nude, imprimat cu imaginea unor sfârcuri.

Costumul de baie este semnat Jean Paul Gaultier și a fost creat cu ajutorul stilistei Lotta Volkova, potrivit Daily Mail. “Naked Bikini” costă 325 de dolari, însă nu multe domnișoare ar avea curaj să-l poarte la plajă.

“M-am speriat!”, “Am crezut că sunt reali!”, “Asta o să devină viral rapid”, “WOW”, “Trebuie să pui un avertisment. Am crezut că am greșit aplicația și am intrat în altă parte”, i-au scris internauții mezinei clanului Kardashian.

Kylie se află într-o vacanță în Utah, alături de mai mulți prieteni. Ea s-a fotografiat înotând în Lake Powell și s-a cazat la hotelul exclusivist Amangiri din Canyon Point.