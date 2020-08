L-au numit "grăsuțul de la Hollywood", dar a venit vremea să îi caute altă poreclă. Cum arată acum Jonah Hill

Jonah Hill are 36 de ani și se poate lăuda cu o carieră de succes la Hollywood. Actorul american, celebru pentru apariția în producții precum "The Wolf of Wall Street" sau "True Story", se poate considera un bărbat împlinit atât pe plan profesional, cât și personal.

Hill a fost deja nominalizat de două ori la Premiile Oscar la categorie Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolurile interpretate în filmele "Moneyball" (2011) și "The Wolf of Wall Street" (2013).

În 2018, actorul și-a făcut debutul în industria cinematografică și în calitate de regizor. Prima producție pe care a regizat-o se numește "Mid90s" și spune povestea unui puști de 13 ani care iubește skateboarding-ul.

Poreclit "Grăsuțul de la Hollywood" deoarece în trecut cântărea 136 de kilograme, Hill a reușit de-a lungul timpul să slăbească și să surprindă publicul prin transformările prin care a trecut.





Sursa FOTO: Profimedia Images

În prezent, actorul are o frumoasă relație de dragoste cu Gianna Santos, o tânără de 30 de ani, de profesie Content Manager și Social Media Influencer.

Cei doi s-au logodit în luna septembrie a anului 2019, după ce au tatonat terenul mai bine de un an.

Conform Cosmopolitan, cei doi au planuri serioase de viitor, cu atât mai mult cu cât Jonah Hill a cumpărat și o casă în Santa Monica pentru a se muta împreună cu logodnica sa. Actorul a investit în imobil 6.77 milioane de Dolari.



Sursa FOTO: Getty Images

În prezent, Jonah Hill continuă lupta împotriva kilogramelor în plus. Actorul a slăbit de-a lungul timpului peste 40 de kilograme și a avut fluctuații de greutate

Au fost perioade în care a dat jos surplusul, însă tot pentru anumite roluri s-a îngrășat la loc. Pentru a obține rezultate, starul a apelat și la un nutriționist: "Cel mai greu mi-a fost să renunț la bere. I-am zis să găsească o soluție prin care să mă ajute sa slăbesc fără să fiu nevoit să nu mai beau bere, care îngrașă", a povestit actorul în cadrul unui interviu acordat în trecut.





Sursa FOTO: Profimedia Images

