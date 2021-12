La 48 de ani, Heidi Klum ar putea eclipsa orice divă pe covorul roșu. Iată însă cum arăta vedeta la 17 ani

Fotomodelul de origine germană și prezentatoarea unor show-uri de succes, Heidi Klum a ieșit mereu în evidență prin trăsăturile sale perfecte și dezinvoltura de care dă dovadă.

Primul model german care a devenit îngeraș al Victoria's Secret se bucură de o popularitate foarte mare pe rețelele sociale. Doar pe Instagram vedeta este urmărită de aproape 9 milioane de oameni.

Recent, Heidi Klum și-a uimit fanii cu o fotografie din adolescență, în care apare cu un machiaj exagerat. Ea deja visa cu ochii deschiși la blițurile fotografilor și la podiumuri de modă.

„La 17 ani, pe când visam să devin model. Am exagerat puțin cu creionul de buze”, a scris celebritatea în dreptul fotografiei.



Acum, pe urmele lui Heidi, pășește fiica ei Leni. Fata își construiește o carieră în modelling cu multă ambiție. Ea a participat recent la Săptămâna modei de la Berlin și la spectacolul haute couture Dolce & Gabbana de la Veneția. În decembrie anul trecut, ea a apărut, alături de mama ei, pe coperta Vogue Germania.





În ultimii ani, Heidi Klum s-a remarcat în calitate de jurat și prezentatoare în carul show-urilor: America's Got Talent, Germany's Next Topmodel, Project Runway, Making the Cut

Sursă foto: Instagram/ heidiklum