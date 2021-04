La fel ca Marilyn Monroe! Cine e vedeta căreia vântul i-a jucat feste și i-a ridicat fusta pe stradă

Născută pe 1 mai 1968, Kelly Bensimon nu este una dintre vedetele de top din SUA, însă paparazzi o urmăresc aproape non-stop.

Vedeta din Rockford (Illinois), care a jucat în serialul „The Real Housewives of New York City” și a fost model, a fost surprinsă zilele trecute în timp ce pleca de la cafeneaua pe care Hugh Jackman o deține în New York.

Până aici, nimic ieșit din comun. Doar că vântul i-a jucat feste lui Kelly Bensimon, iar fusta pe care o purta i s-a ridicat prea mult, ca în celebrul cadru cu Marilyn Monroe.

foto: Profimedia Images

