La mulți ani, Neti Sandu! Cele mai frumoase urări de la colegi: „E o minune de femeie!”

Neti Sandu, cea care de 25 de ani ne aduce veștile despre horoscop la PRO TV, își serbează astăzi ziua de naștere. Telespectatorii o așteaptă cu sufletul la gură, iar oamenii o îndrăgesc și iubesc, fie că au cunoscut-o personal sau nu.

La Știrile matinale PRO TV s-au format prietenii și legături puternice, așa că am vorbit cu câțiva colegi care ne-au povestit ce înseamnă Neti pentru ei.

Cu toții știm că Neti are o familie frumoasă, așa că nu am ratat ocazia și am stat de vorba și cu nepoata ei Alice – Alisuca, așa cum îi spune Neti.

Alice Kapelovies (nepoată Neti): „Neti este mătușa, prietena și o a doua mamă pentru mine. Îi sunt recunoscătoare pentru mare parte din dezvoltarea mea ca om, ea fiind cea la care merg atunci când sunt în impas sau, pur și simplu, nu înțeleg de ce unele lucruri se întâmplă în felul acela. O admir foarte mult pentru că, deși este o persoană minionă, este un om extrem de puternic, cu o forță interioară imensă care a realizat foarte multe lucruri de una singură. Altfel, ne place să ieșim să incercăm diferite restaurante împreună, să ne plimbăm și să ne petrecem ore întregi la shopping, în mall, până când ne dau afara sau se închid magazinele. Garderoba ei fiind una foarte vie și colorată, pentru că de multe ori îi spun că arată ca o adolescentă drăguță! :) Nini, pentru că așa o alintăm noi, este super fun și cool, iar mai nou devine expertă în social media - fiind din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare!”

Florin Busuioc: „Neti, te știu de toți anii care au trecut și sper să te știu toți anii care vor mai fi. Să rămâi la fel, să nu te schimbi absolut deloc, ești minunată, o colegă extraordinară! E o minune de femeie, avem nevoie de ea, să rămână așa cum este și să ne bucurăm de prezența ei în continuare.”





Andreea Marinescu: „Neti este pentru mine în primul rând prietena mea de suflet, echilibrul în zile bune, dar mai ales în cele nu foarte bune.. și ancora mea. Este unul dintre oamenii pe care mă pot baza oricând! E frumos tare să poți spune despre cineva cu toata inima că e un om de cuvânt, un om sincer și asumat. Ea este o femeie senzațională de la care încă învăț lucruri și care arată că meseria și cariera se construiesc cu pasiune, muncă și înțelepciune! Neti e unul dintre aceia care alcătuiesc definiția brandului PRO TV! Și o iubesc până la cer pentru că e unică!”.

Lavinia Petrea: „Neti este prietena mea, este unul dintre motivele pentru care intru dimineața devreme la machiaj cu zambetul pe buze. Cu ea îmi beau prima cafea și alături de ea îmi creez starea de bună dispoziție pentru jurnal. Povestim despre cărți, filme, muzica, dans.. uneori ne provoacă și la dans! Da! Ea pe noi! Are o energie fantastică! În plus ea e „psihologul" meu. Are o abilitate aparte de a analiza emoțiile, experiențele si acțiunile oamenilor. Primesc de la ea sfaturi prețioase și are mereu mâna întinsă să mă ridice dacă am căzut. Neti este muncitoare, serioasă, creativă, pretențioasă, colorată, fină, cochetă și aș putea continua cu o listă lungă de calități. Neti, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești în viața mea. La mulți ani!”





Mihai Dedu: „De Neti mă leagă o istorie de 25 de ani în PRO TV, atunci când eu am început la sport, iar ea la horoscop. Îi doresc tot binele din lume, să fie la fel de tonică, de minunată și de bine îmbrăcată! :).”





Iulia Ionescu (prezentator I Like IT): „Neti este un om de pus la suflet! M-am atașat foarte repede de ea. O ascult mereu cu mare drag și interes, pentru că mereu învăț lucruri de la ea. Este o bucurie să-ți începi ziua cu Neti!”





Vadim Vîjeu: „Indiferent de cât de grea și plină de neprevăzut e ziua care stă să înceapă, Neti te liniștește și cu modul ei calm îți va spune: Reușite azi! Sigură pe ea,vtot timpul discretă, dar uneori autoritară, Neti e cea care aduce nota de personalitate Știrilor dimineții. Pentru că știrile politice sau din sport, informațiile despre vreme pot fi asemănătoare la toate televiziunile, dar previziunile lui Neti sunt unice.De ziua ta, Reușite, azi...mâine și întotdeauna.Te îmbrățișez! La mulți ani!”

