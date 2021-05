Lady Gaga, imagine provocatoare în bikini. ”Ești perfectă”, i-au scris fanii

, i-au scris foarte mulți fani. Imaginile au fost o surpriză pentru ei, deoarece interpreta nu obișnuiește să posteze des poze în costum de baie. Pe Instagram, Lady Gaga preferă să facă selfie-uri și video-uri în ținutele ei de scenă sau în cele pe care le promovează, de la diverse branduri celebre.

Recent, câștigătoarea a numeroase premii Grammy Award și a unui premiu Oscar a primit cheia orașului West Hollywood pentru a marca aniversarea a 10 ani de la lansarea hitului și albumului „ Born This Way ”. Primarul orașului, Lindsey P. Horvath a declarat ziua de 23 mai, Ziua Born This Way. „Îți mulțumim că ne-ai încurajat să ne iubim pe noi înșine și să fim mândri!”, i-a transmis primarul, scrie profm.ro .

Sursă foto/ Getty Images, Instagram/ ladygaga , kevinmazur

