Lady Gaga, în lacrimi pe Instagram: “Îmi pare rău că nu am putut continua show-ul, era prea periculos”

Lady Gaga a susținut în weekend ultimul show din cadrul turneului mondial “Chromatic Ball”. Din păcate, artista s-a văzut nevoită să întrerupă spectacolul din cauza intemperiilor care s-au abătut asupra orașului Miami, din statul american Florida.

La scurt timp după ce a părăsit scena, Lady Gaga a postat un filmuleț în care le explică fanilor printre lacrimi ce s-a întâmplat.

„Vă mulțumesc enorm pentru că ați venit la “Chromatic Ball”... noi chiar am încercat să terminăm show-ul din Miami, dar nu am putut. Chiar și atunci când ploaia a părut că se mai domolește, fulgerele nu au încetat...erau prea aproape de noi (...) Nu știu ce aș fi făcut dacă ceva s-ar fi întâmplat ceva cu cineva din public sau cu vreun membru din staff-ul meu, trupa mea, dansatorii mei... așa că îmi pare rău...”, a spus Lady Gaga printre lacrimi, cu un buchet de flori aruncat pe scenă de la fani.



„Îmi pare rău că nu am putut termina spectacolul, era prea periculos, fulgerele erau imprevizibile și se schimbau de la o clipă la alta...Vă iubesc...De ani de zile, unii dintre voi m-au numit "mama monstru", dar în inima mea am știut că e mai bine să vă țin în siguranță. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Acesta a fost cel mai mare turneu din viața mea și voi prețui acest moment pentru totdeauna. Mi-a luat mult timp să mă vindec, dar am reușit. Desigur că am vrut să cânt "Rain on me" pentru voi în ploaie. (...) Siguranța este pe primul loc. Vă iubesc. Mulțumesc pentru flori, pentru urale și pentru înțelegere. Viața contează”, a mai scris artista pe Instagram într-un mesaj care a fost apreciat de peste 2 milioane de fani.

În cadrul turneului Chromatic Ball, Lady Gaga a susținut 14 concerte, iar cel de deschidere a avut loc în Germania, la Dusseldorf. Artista a concertat apoi în metropole ca Stockholm, Paris, Londra, Toronto, New York, Chicago, Los Angeles sau San Francisco.

Lady Gaga este câştigătoarea a 12 premii Grammy și a vândut peste 36 de milioane de albume în întreaga lume.