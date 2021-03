Lady Gaga, transformare spectaculoasă pentru rolul din filmul Black Widow. Cum arată cântăreața

În această perioadă, Lady Gaga și Adam Driver se află pe platourile de filmare pentru pelicula ”Black Widow”.

Cei doi interpretează rolurile principale pentru drama ”Black Widow”, un film despre asasinarea din 1995 a lui Maurizio Gucci, de către fosta soție, Patrizia Reggiani.

Citește și

Biografia regizată de Ridley Scott este bazată pe nuvela The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed a Sarei Gay Forden.

Patrizia, care a fost poreclită ”Black Widow”, a fost găsită vinovată pentru plătirea unui asasin cu 300.000 de euro, ca să-l ucidă pe moștenitorul imperiului Gucci, Maurizio.

Lady Gaga și Adam Driver au fost fotografiați în Milano, acolo unde se desfășoară în prezent filmările. Transformarea cântăreței este una spectaculoasă, aceasta intrând perfect în pielea personajului atât ca interpretare, cât și ca aspect fizic.

Lansarea filmului este programată pe 24 noiembrie 2021.