Larisa Iordache, primele declarații după a șaptea operație prin care a trecut

Larisa Iordache a obținut, la 25 de ani, calificarea la JO 2020 de la Tokio, la Campionatul European de la Basel.

A concurat la aceste competiții cu o criză renală ce a dus-o direct în spital și a forțat-o să renunțe la participarea în proba de individual compus de la Olimpiadă. A dat însă proba la bârnă unde a obținut și calificarea în finala probei.

Larisa Iodache nu a reușit să se bucure prea mult de participarea de la Jocurile Olimpice. Diagnosticată cu entorsă metatarsiană, gimnasta a ratat finala. Chiar înainte de începerea probei, Larisa Iordache a fost nevoită să se retragă din cauza durerilor insuportabile.



Ulterior, gimnasta a fost operată la gleză pentru a șaptea oară. Iată primele declarații ale gimnastei după intervenția chirurgicală suferită în acest weekend.

”Mă simt foarte bine față de ieri. Am avut niște stări de rău și somnolență. Nu am putut să mă ridic deloc din pat, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, la nicio operație. Piciorul e mult mai bine, nu mă mai doare atât de tare. E o tăietură. La operația asta m-am speriat foarte tare și am avut multe emoții. Am făcut-o pentru a fi bine, glezna îmi dădea dureri mari, nu puteam să mai merg”, a spus Larisa Iordache într-un mesaj public.

Pe Instagram, Larisa a scris de la Viena:

"Cu una în plus sau cu una in minus cam tot aia e…Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena și urmează să intru in operație pentru a scapa de durerea de la gleznă. A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng!

Știu că ăsta este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, dar ce urmează ma sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o sa fiu stăpână pe piciorul meu și nu o să mai îmi creeze probleme”, a spus Larisa Iordache pe Instagram.

FOTO: INSTAGRAM LARISA IORDACHE