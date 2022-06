Laura Cosoi a pozat în lenjerie intimă, în a noua lună de sarcină

Iată cum arată Laura Cosoi în a noua lună de sarcină! Imaginile au stârnit un val de comentarii în mediul online

Laura Cosoi este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Aceasta nu doar că are o carieră de invidiat, ci și o viață personală extrem de frumoasă. Vedeta radiază de fericire deoarece urmează să o aducă pe lume pe cea de a treia fiică! Însărcinată în luna a noua, blondina a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare în lenjerie intimă.

Cu un machiaj discret, o privire inocentă și cu un accesoriu foarte important, burtica de gravidă, Laura Cosoi a reușit să atragă simpatia publicului larg. Aceasta și-a făcut câteva bucle și a lăsat părul să îi curgă pe umeri. Ținuta în care s-a fotografiat a fost compusă dintr-o lenjerie neagră, din dantelă și o cămașă albă.

Mai mult decât atât, în descrierea postării, aceasta a scris: ,,Despre cum ma impac cu transformarile corpului pe parcursul sarcinii".



Recent, vedeta a vorbit despre modul în care relația cu soțul ei i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Până să îl întâlnească pe Cosmin Curticăpean, Laura Cosoi a avut o energie extrem de masculină și dorința de a controla tot ceea ce ținea de interacțiunea în cuplu.



„Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat ea la podcastul lui Mihai Morar.

Sursă foto: Laura Cosoi/Instagram

