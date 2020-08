Laura Cosoi, fotografie extrem de emoționantă înainte de a naște a doua oară

La 38 de ani, Laura Cosoi are o fiică de doi ani și așteaptă să devină mamă a doua oară. Alături de soțul ei, Cosmin, va avea tot o fetiță, iar Rita, desi e încă mică, abia așteaptă să își cunoască sora.

“ Surioara cea mica are locul ei in camera Ritei.” Citește și Timișoreana, campanie de strângere de fonduri pentru medici | 1 milion de lei către Crucea Roșie Mai mult, în camera Ritei, Laura și Cosmin Curticăpean au montat un pătuț din rafie pentru că, așa cum a scris vedeta pe contul ei de Instagram:

Din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, Laura Cosoi va naște singură, fără să aibă persoanele dragi alături. Mai mult, nu poate primi vizite cât timp va fi internată în spital. Abia după externare, Cosmin și Rita o vor putea cunoaște pe fetiță.



La Măruță, Laura Cosoi a mărturisit că este puțin speriată de faptul ca va da naștere într-o perioadă atât de complicată, dar a mărturisit că are încredere:



„ Cred că o să fie ciudat că nu o să fie Cosmin acolo. O să fie ciudat, dar la cât de repede am născut-o pe Rita....Se spune că al doilea travaliu este la jumătate cât primul, iar cu Rita am avut în jur de două ore. Nu vreau să îmi fac așteptări, sunt pregătită pentru orice. Numai cu voia lui Dumnezeu se va întâmpla ceva. Sper să fie bine.”

Laura Cosoi este căsătorită de cinci ani cu Cosmin Curticăpean și în diferite ocazii arată cât sunt de fericiți împreună.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA SHARE ÎN BUCATE:



FOTO: LAURA COSOI FACEBOOK / LAURA COSOI INSTAGRAM