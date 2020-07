Laurențiu Reghecampf, adevărul despre relația dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa

În urmă cu aproximativ un an, Anamaria Prodan și Dan Alexa au ținut prima pagină a tabloidelor și au fost personaje principale în emisiunile de scandal, după ce impresara l-a lovit cu pumnul în față pe antrenor.

La acea vreme, mai mulți jurnaliși au speculat că Anamaria Prodan și Dan Alexa ar fi fost amanți, însă cei doi au negat vehement acest lucru, afirmând că între ei este doar o relație profesională foarte strânsă.

După aproximativ un an de la acel incident, Laurențiu Reghecampf a fost invitat în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de la GSP și a vorbit despre cum se simte fiind soțul Anamariei Prodan: „O cunosc foarte bine. Stăm zi de zi și nu am niciun fel de probleme. Nici nu trebuie să vorbesc cu ea ca să-mi dau seama în ce stare e. Ana este un om care luptă pentru ideile lui. Nu e greu deloc să fii soțul Anei”.

Apoi, el a fost întrebat ce părere are despre pumnul pe care impresara i l-a dat lui Alexa în urmă cu un an: „Nu mi-a plăcut gestul. M-a sunat și am vorbit cu ea. Știam ce probleme sunt la Astra. Nu eram în țară atunci, eram în Emirate. I-am spus că nu e deloc normală reacția ei. Nu trebuia să reacționeze așa”.

Ovidiu Ioanițoaia a mers chiar mai departe și l-a întrebat pe Laurențiu Reghecampf dacă a existat o legătură amoroasă între Anamaria Prodan și Dan Alexa.

„Dacă exista o asemenea legătură, nu mai existam noi. N-a fost! N-am avut nicio problemă cu Ana în direcția asta. Eu tot timpul i-am spus că trebuie să-și controleze ieșirile. Să nu jignească... Eu sunt un altfel de om. Mai retras, mai calm. Care ține balanța, dar de multe ori nu o poți controla pe Ana. E o fire mai vulcanică”, a fost răspunsul oferit de Reghe.

foto: Instagram Anamaria Prodan

