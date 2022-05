Laurențiu Reghecampf nu renunță la tatuajul cu Anamaria Prodan: „Nu cred că mai este cazul”

Laurențiu Reghecampf nu va renunța la tatuajul cu numele Anamariei Prodan de pe mână. Iată ce a declarat antrenorul de fotbal!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. Cei doi, pe parcursul celor 15 ani de căsnicie, au făcut mai multe gesturi prin care și-au demonstrat iubirea pe care o purtau unul față de celălalt. Dacă tatuajele Anamariei au fost subiect de presă, antrenorul Craiovei a fost mai rezervat în ceea ce privește expunerea desenelor de pe corp. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că Reghe are inscripționat pe mână numele fostei sale partenere de viață.

Laurențiu Reghecampf a fost invitat la o emisiune mondenă, acolo unde a spus ce are de gând să facă cu tatuajul de pe mână. Acesta a mărturisit că nu s-a gândit să își îndepărteze numele fostei sale partenere de viață de pe piele. Ba mai mult, antrenorul Craiovei și-a propus să își facă unele noi.

„Nu, nu am șters niciun tatuaj.Nu m-am interesat la nicio clinică să șterg tatuajele. Mă gândesc să mai fac încă un tatuaj, pentru că mai am un băiat, mă gândesc să fac o poveste. În curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Deocamdată tatuajele rămân”, a spus Laurențiu Reghecampf în cadrul unei emisiuni mondene.



Mai mult decât atât, în cadrul aceleași emisiuni, antrenorul Craiovei a declarat că episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa a fost unul compromițător pentru căsnicia celor doi.



„Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică. Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți.Nu am putut să-i spun lui Bebe”, a mai spus el.

