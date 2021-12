Lavinia Pîrva, mai sexy ca niciodată: "Buongiorno principessa bellissima!"

Lavinia Pîrva arată extraordinar și...arată asta.

Citește și Milionar în euro înainte de Crăciun. Cine e românul care a câștigat la Loto 6 din 49

Cea mai recentă fotografie o prezintă în pijamale din satin, într-o formă extrem de sexy. La poză, reacțiile fanilor de pe internet sunt toate cât se poate de apreciative:

"Buongiorno principessa bellissima!"

"Foarte frumoasă și sexy!"

"Superbă!"

În calitate de invitata a lui Marius Manole la "Întrebarea mesei rotunde", Lavinia Pîrva a povestit despre cum a ajuns într-o formă excelentă după naștere:

”M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport... Chestia cu mâncare nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”.

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde cu Dani Ionescu - „M-au chemat la videochat, la interviu”: