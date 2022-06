Lavinia Pîrva, spectaculoasă în costum de baie: "Doamne, ce bine arăți, ca o zână din povești!”

Lavinia Pîrva le-a făcut o surpriză plăcuta fanilor de pe Instagram. Aflată în vacanță, vedeta a pozat seducător în costum de baie, iar admiratorii au răsplătit-o cu sute de complimente.

Cântăreața și-a etalat silueta încântătoare în două costume de baie, unul negru întreg și celalalt roz în două piese.

“Doamne ce bine arăți, ca o zână din povești!”, “Splendidă”, “Superlativul feminine”, “Bombă nucleară” - sunt doar câteva dintre observațiile fanilor.

Acuzată în trecut că a apelat la operații estetice, Lavinia Pîrva a ținut să facă lumină în ceea ce privește acest subiect:

“În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist vă considera că trebuie, poate o voi face! Însă pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!”, spunea Lavinia în 2019.

Lavinia Pîrva se poate considera o femeie împlinită: este căsătorită cu unul dintre cei mai doriți bărbați din România, cu care are un băiețel superb, în carieră îi merge bine și are și un business de succes – propriul magazin de haine online.