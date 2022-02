Legătura dintre Pamela Anderson și Vladimir Putin. Ce i-a cerut actrița președintelui rus

Pamela Anderson este una dintre cele mai cunoscute și cele mai dorite actrițe din toate timpurile. De-a lungul anilor, aceasta a cunoscut foarte mulți oameni influenți, chiar și pe Vladimir Putin.

În timpul unui interviu din 2018, frumoasa actriță dezvăluia că a vorbit cu un Vladimir Putin și că ea este cea care l-a abordat.

Pamela Anderson a lucrat cu organizația pentru drepturile animalelor PETA, pentru a lupta împotriva tratamentului inuman al puiilor de focă la nivel internațional, iar acesta a fost motivul pentru care a decis să îl abordeze pe Vladimir. “I-am scris şi l-am rugat să oprească importul de produse realizate din foci, deoarece reprezenta 95% din piaţă şi putea opri vânătoarea focilor în Canada. Acesta a fost scopul meu, iar Putin a fost de acord cu mine. De fapt, a făcut ilegal importul de produse realizate din foci în ţara lui”, a spus actrița.

Cuvintele ei au fost aparent convingătoare pentru Vladimir Putin și membrii Kremlinului – le-a luat doar un an până să fie adoptată legislația care să înceteze importul de blană de focă, potrivit PETA. În 2012, Anderson s-a întâlnit public cu un reprezentant comercial adjunct al Rusiei și cu un membru senior consul și le-a oferit un buchet de trandafiri roz după întâlnirea lor festivă.

Potrivit grunge.com, Anderson l-a contactat din nou pe Putin în 2015. De data aceasta, ea a cerut ca președintele să blocheze navele care transportau carne de balenă, care provine dintr-o specie pe cale de dispariție. Putin a fost din nou de acord cu Anderson.

Dar când vine vorba de relația ei personală cu președintele Vladimir Putin, Pamela Anderson a părut destul de rezervată. "A vrut să vin la o inaugurare și să-i dau flori... Eu nu am făcut asta. Evident, am fost uneori împreună în același loc... Am avut o relație grozavă cu Rusia", a mai spus actrița.