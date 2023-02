Legendara Raquel Welch a murit la 82 de ani. A fost una dintre marile frumuseți de la Hollywood

Actrița americană Raquel Welch, sex simbolul anilor ’60 și o adevărată legendă la Hollywood, a murit la vârsta de 82 de ani. O boală de care suferea de scurt timp a pus capăt vieții actriței

Actrița americană și simbol sexual internațional Raquel Welch a murit la vârsta de 82 de ani în urma unei scurte boli, a confirmat managerul ei de afaceri.

Raquel Welch a murit la Los Angeles miercuri dimineață. „Cariera ei a durat peste 50 de ani, jucând în peste 30 de filme și 50 de seriale de televiziune și apariții”, a spus managerul ei.

Welch a devenit faimoasă după rolurile ei din Fantastic Voyage și One Million Years BC în 1966, fiind una dintre primele „blonde fatale” de la Hollywood.

Deși în ultima perioadă rar apărea în public, fanii au admirat-o pe actriță pentru frumusețea ei chiar și la peste 80 de ani. Raquel impresiona la fiecare apariție în public.

Aceasta spunea că a ajuns la o vârstă atât de înaintată printr-un stil de viață organizat și cu o dietă foarte sănătoasă.

“Întotdeauna am fost o fanatică a mâncatului sănătos. Mi-am dat seama cu mulți ani în urmă că soluția nu este să mă îndop cu mâncare și să zac pe canapea uitandu-mă la televizor. Când am împlinit 60 de ani nu am fost prea fericită. Atunci mi-am reexaminat propritatile”, spunea în trecut Raquel.

Sex simbolul anilor ’60 povestea că într-un timp petrecea chiar 10 ore pe zi făcând diverse activități fizice și pregătind mâncare sănătoasă.

Welch a pozat pentru Playboy în 1979, dar nu a făcut niciodată o fotografie complet nud. Hugh Hefner a scris mai târziu: „Raquel Welch, unul dintre ultimele sex simboluri clasice, a venit din epoca în care puteai fi considerată cea mai sexy femeie din lume fără să te dezbraci. Ea a refuzat să pozeze complet nud, iar eu am cedat”.

Welch a refuzat să se dezbrace complet și în filmele în care a jucat sau să pozeze goală de-a lungul carierei ei de cinci decenii, spunând că așa a fost crescută.

Raquel Welch a fost căsătorită de patru ori și avea doi copii.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES