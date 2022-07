Leonard Miron, cadou inedit pentru iubitul său: „A fost absolut genial. Omul ăsta merită”

În primăvara acestui an, Leonard Miron, unul dintre cei mai cunoscuți foști prezentatori de la TVR, a împlinit 53 de ani, însă el s-a retras din spațiul public de foarte mult timp.

Plecat din România, Leonard Miron a recunoscut că este gay și că are o relație de aproximativ 21 de ani cu un alt bărbat, Miguel. Iar recent a fost ziua de naștere a acestuia din urmă. Ocazie cu care Leonard Miron și Miguel au sărbătorit mai bine ca niciodată, potrivit celor de la Libertatea.

„Miguel mi-a spus: «Dumnezeule, este pentru prima oară în viața mea când am șase petreceri de ziua mea». Croaziera asta a fost cadoul meu, iar când am fost în Barcelona m-am gândit să ne mutăm de pe un vas mare pe un vas mic. În Barcelona am închiriat un iaht. A fost absolut genial. Omul ăsta merită. Noi suntem genul mai leneși. A te duce pe un vas de croazieră nu este foarte scump. Cabinele, aici, pentru o săptămână, încep de la 500 de euro de persoană, ceea ce înseamnă 1.000 de euro de familie. Copiii merg gratis și totul este inclus, mâncare, băutură, distracție, tot ceea ce vreți”, a spus Leonard Miron.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu JOJO - „M-a găsit în baie, la 4 dimineața”