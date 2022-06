Liam Neeson a împlinit 70 de ani. Cum a fost surprins recent celebrul actor din „Taken”

Liam Neeson s-a născut pe 7 iunie 1952 în Ballymena, Irlanda de Nord. Îndrăgitul actor, care a cunoscut celebritatea cu rolul unui fost agent CIA în seria Taken, s-a bucurat de multe oferte de roluri în ultimii ani. În prezent se află în țara natală, acolo filmează pentru thriller-ul „In the Land of Saints and Sinners”.

Acțiunea filmului are loc într-un sat irlandez îndepărtat, unde un asasin proaspăt „pensionat” se trezește atras într-un joc de-a pisica și șoarecele cu un grup de teroriști.

Cu câteva zile înainte, Liam Neeson a vizitat un centru pentru refugiați ucraineni, unde se află 80 de mame și copii, în orașul irlandez Donegal. Localitatea se află foarte aproape de locul unde se desfășoară filmările pentru pelicula „In the Land of Saints and Sinners”.

Neeson s-a aflat împreună cu un alt actor din echipă, Ciaran Hinds.

Femeile ucrainene le-au vorbit despre cum este să trăiești în Irlanda și au lăudat comunitatea locală pentru generozitate, sprijin și primire călduroasă. Copiii au primit postere și autografe și au făcut poze cu actorii. Vezi imagini video aici.

Una dintre tinerele aflate în sală a postat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini cu Liam Neeson și a transmis un mesaj:

„Vă suntem foarte recunoscători pentru bunăvoința dumneavoastră și că ați vorbit despre situația noastră. Suntem recunoscători țării dumneavoastră, Irlanda, pentru sprijinul pe care îl acordă Ucrainei”.

„Te admir ca persoană, pentru că ajuți și cooperezi cu fundații caritabile și susții cercetarea cancerului de sân și, bineînțeles, ce actor cool ești. Ori de câte ori mă uit la filme cu tine, îmi fac griji pentru personajul tău și cred în ceea ce se întâmplă pe ecran. Îmi plac foarte mult filmele tale. Vreau să te invit să vizitezi Ucraina, este o țară frumoasă”, a scris tânăra.

În tinerețe, Liam Neeson a avut diverse joburi: operator stivuitor pentru Guinness, șofer de camion, arhitect asistent și boxer amator.

Inițial și-a căutat o carieră ca profesor, mergând la St. Mary's Teaching College, Newcastle. Cu toate acestea, în 1976, Neeson s-a alăturat Teatrului Belfast Lyric Players și și-a făcut debutul în actorie, în piesa „The Risen People”. După doi ani, Neeson s-a mutat la Dublin's Abbey Theatre, unde a interpretat clasicii. Aici a fost văzut de regizorul John Boorman și a fost distribuit în filmul Excalibur (1981) în rolul lui Sir Gawain.

Sursă foto: Getty Images, Instagram

