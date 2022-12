Lidia Buble, anunț important! De ce pleacă la Miami: „Le facem pe toate”

În vârstă de 29 de ani și cu numeroase melodii în topurile muzicale, Lidia Buble pare că a ajuns la o maturizare profesională.

Într-un interviu pentru Ciao, Lidia Buble a dezvăluit că în acest final de an va pleca la Miami, acolo unde va înregistra mai multe melodii.

„Pe lângă că am să fiu pe scenă alături de oamenii foarte dragi mie, pe 22 am să fiu la Oradea, de Revelion am să fiu undeva în apropiere de București. Iar până atunci plec în Miami. Pentru că mă așteaptă o colaborare cu niște nume grele din muzica latino. Pregătesc un album pentru anul viitor, internațional, latino bineînțeles. De Crăciun o să fiu acasă. Să-mi aducă Moșul jeleuri. De la Dumnezeu nu-mi doresc decât liniște, pace, sănătate, să am familia lângă mine sănătoasă, că în rest le facem pe toate”, a spus Lidia Buble.

