Lidia Buble are un mesaj categoric și o serie de poze speciale pentru cei care o acuză că și-ar fi făcut operații estetice

În repetate rânduri, Lidia Buble a fost acuzată în mediul online că este adepta operațiilor estetice și că s-a transformat radical de-a lungul timpului!

Pentru că a vrut să contracareze toate aceste comentarii, Lidia a publicat pe InstaStory câteva poze de acum șase ani și a și comentat pe marginea lor, dar și pe marginea fotografiilor de azi:



Lidia Buble: ”Dacă un nas arată în halul asta după operație, să le faceți reclamație! Ce operații estetice mi-am făcut? Că forme, sunt biscuit în dungă, iar frumoasă sunt că așa sunt eu, frumoasă, așa m-a lăsat Tata de sus! Dar operații estetice, serios? Haideți să vă arăt eu poze de acum șase ani!”







Lidia Buble: “Mamă, acum șase ani avea forme, eram rubensiană, eram bună, bună de tot! Am observat că în pozele de acum șase ani aveam buzele mai groase, nu știu dacă era de la faptul că aveam cu 12 kilograme în plus, dar erau mult, mult mai groase decât sunt acum. Și acum sunt superbă, îmi vine să mă pup singură! Sinceră să fiu, mai bine mă simt acum, la 47-48 de kilograme. Îmi place mult mai mult cu părul scurt și platinat! Eu zic că am evoluat frumos și este o schimbare mare și zic: ‘Wow, asta sunt eu?’. Așa că, muriți de oftică și scrieți despre mine ce vreți, pentru că oricum sunt o superbă”, a precizat Lidia Buble.

Ca să fie și mai credibilă, Lidia și-a adus părinții în ajutor. Cu această ocazie, l-a arătat și pe tatăl său pastor, care evită aparițiile în presă:





“În stânga mea se află mami! Mami, tocmai am citit un articol în care scria că am foarte multe operații estetice!

Mama (se aude pe fundal): Nu e adevărat, nu ai niciuna!

Lidia: Zici matale? Păi cică acum șase ani nu arătam la fel! Acum șase ani eram mai nasoală! Deci câte am? Ce am pus sau ce am scos?

Mama: Niciuna!”

“Lidia:Tati, scria într-un articol că eu am foarte multe operații estetice făcute! Câte am?

Tatăl Lidiei:Niciuna!

Lidia: Păi și de ce arăt așa?

Tatăl Lidiei: Așa frumoasă?! Eu cred că ei te invidiază, cei cărora nu le place de tine, dar tu ești naturală cum te-a creat Dumnezeu! Chiar nu ți-ai adăugat nimic! Slăvit să fie Domul, că el te-a binecuvântat cu frumusețea!”