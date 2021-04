Lidia Buble, în lacrimi pe internet. Din ce cauză suferă artista

Lidia Buble și-a suprins fanii, după ce a postat la InstaStory un filmuleț în care plânge.

Lidia Buble trece printr-o perioadă mai grea și probabil mulți ne-am confruntat cu aceste sentimente în pandemie. Este binecunoscut faptul că artista are o familie mare, iar această perioadă pare că a împiedicat-o să fie aproape de părinții, frații și surorile ei.

Lidia a postat pe InstaStory un filmuleț în care plânge, alături de mesajul: „Mi-e dor de casă. Mi-e dor de frații și de surorile mele”. În timp ce pe fundal se aude o melodie cu același mesaj „Vreau să merg acasă”.

Lidia Buble este familistă convinsă și are o relație foarte bună cu familia ei. Artista are 10 frații - Lorena, Diana, Elisei, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif - și spune că are o relație foarte bună cu toți.



Sursă foto: Instagram Lidia Buble