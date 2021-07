Lili Sandu a ajuns de urgenÈ›Äƒ la spital cu fiul ei. Ce i s-a Ã®ntÃ¢mplat lui Thomas Jay dupÄƒ ce s-au Ã®ntors din Mykonos

Lili Sandu a trecut prin momente mai puțin plăcute chiar după ce a venit din vacanța din Mykonos, pe care a petrecut-o alături de iubitul ei, Silviu Țolu, și fiul lor, Thomas Jay.

La scurt timp după întoarcerea din vacanță, micuțul TJ a făcut febră, iar Lili Sandu a decis să meargă de urgență la spital. “Am trecut de la extaz la agonie. Am ajuns acasă și Thomas a făcut febră chiar în noaptea în care am ajuns. Ardea pe la 3 dimineața, 39,5. A doua seară am ajuns și la urgență. I-am făcut analize, dar nu erau modificate. Când colo, în trei zile și jumătate s-a umplut de bubițe - roseola infantum. Am mai citit și eu despre ea, o boală a copilăriei, trebuia s-o facă, s-a imunizat”, a spus artista pe InstaStory.

Lili Sandu a mai spus că s-a simțit foarte vinovată înainte de a afla diagnosticul, crezând că micuțul a luat un virus din avion. “A lins avionul dintr-un cap în celălalt. Am zis să fiu o mamă din aia cool, să nu stau cu șervețele”.