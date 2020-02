Lili Sandu, fotografie de mii de like-uri într-o oră: Bronz de California și zile de "durut în cot"

Silviu Țolu, iubitul lui Lili Sandu, s-a mutat în Italia ca să studieze moda la Universitatea din Bologna, dar Lili are toate șansele să păstreze relația la distanță la fel de..efervescentă. Chiar și acum, când așteaptă un bebe!



"Ce vremuri...????

Throwback to Californian tan and zero fucks given!/Amintiri din zilele cu broz de California și durut în cot"

Mai ales dacă postează fotografii ca cea mai recentă poză de pe Instagram, unde arată cât de sexy a fost...și este! Cea mai recentă poză amintește de vremurile când aceasta locuia în America și are un mesaj cel puțin amuzant: