Lili Sandu în costum de baie, după ce a dezvăluit că s-a îngrășat 18 kg. Cum arată în luna a 8-a de sarcină

Lili Sandu este pe ultima sută de metri cu sarcina și de abia așteaptă să își cunoasva băiețelul. Vedeta, care de curând le-a mărturisit fanilor că a luat 18 kilograme în sarcină, a pozat în costum de baie cu burtica la vedere.

Lili Sandu este mândră de burtica ei de gravidă, pe care a etalat-o pe rețelele de socializare. Viitoarea mămică a făcut o ședință foto la malul mării, cu o lună înainte să nască.

Vedeta a primit o mulțime de complimente de la admiratori și admiratoare. „ști cea mai frumoasă mămica. Emani o pasiune chiar și prin poză, nu vreau să știu cum e în realitate. Burning mommy”, i-a scris o fana.

„Arați superrrrrr mega wow. Ce kilograme, că ești vissssssss. Mai rar așa corp în sarcină. Și ești deja aproape de final să naști. Ești woooooow”, a liniștit-o o admiratoare.

Vedeta a dezvăluit de curând într-o altă postare că s-a îngrășat 18 kilograme și că a reținut foarte multă apă

„- Iubito ești așa frumoasă dimineața..

- Eu în my inner monologue: aha 18 kg, plus mega retenție de apă, dar jur că nu știu cum s-a întâmplat să se pună toate pe mine.. Ce ziceai iubitule?”, a glumit vedeta.