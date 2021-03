Una dintre cele mai cunoscute artiste din Maramureș a părăsit România! De ce a decis să plece în Franța

În plină pandemie de coronavirus, una dintre cele mai senzuale cântărețe din lumea muzicii de petrecere, Livia Pop, a părăsit de urgentă România și a plecat în Franța!

Considerată de mulți ca fiind una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Maramuresului, Livia Pop a decis să se mute pentru o perioada în Franța, după ce sora ei, stabilită de câțiva ani în Paris, a născut și a chemat-o să-i fie alături. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, artista si-a luat bilet de avion și a plecat imediat în orașul iubirii.

„Am decis să părăsesc România pentru o perioadă de o lună. Am venit în Franța. Parisul e ca și a doua casă pentru mine, pentru că sora mea locuiește aici și vin cât de des pot să-mi văd cele două nepoțele pe care le ador. Recent a născut și m-a rugat să vin să o ajut pentru câteva săptămâni. În plus, am și foarte multe evenimente amânate din cauza situației în care ne aflăm”, a spus Livia Pop.

Chiar dacă a plecat din România, Livia Pop păstrează în continuare legătura cu fanii ei, prin intermediul rețelelor de socializare. Cântăreața postează adesea imagini și clipuri video din viața ei de zi cu zi din Franța. „Bine că sunt florăriile deschise, că în rest totul este închis", a scris cântăreața de muzică de petrecere pe Instagram.

foto: PR

