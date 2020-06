Liviu Vârciu, testat pentru coronavirus, după ce a intrat în contact cu Andrei Ștefănescu: „Mi-a ieșit negativ”

Marcel Pavel a dezvăluit la finalul săptămânii trecute că are coronavirus, iar alte vedete care au intat în contact cu el au fost și ele infectate.

Printre cei care au coronavirus se află Ozana Barabancea, Adriana Trandafir, Alina Pușcaș și Andrei Ștefănescu, iar acesta din urmă a intrat în contact în ultimele săptămâni inclusiv cu Liviu Vârciu, vedetă care a ținut să precizeze pe Instagram că este bine și că nu a fost infectat.

„Dragii mei, sunt bine, vă mulțumesc mult pentru mesaje. Nu am nimic. Eu mi-am făcut testul COVID și mi-a ieșit negativ. Jumătatea mea chelioasă e pozitiv, dar e bine și el, nu are niciun simptom. Eu sunt acasă, păzit de jandarmi până marți, în autoizolare, nu am voie să ies. Dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Aveți grijă, purtați mască, nu e de glumit. Mă întrebau «Știi pe vreunul care are COVID?». «Nu, nu știu pe nimeni». E, știu pe toată lumea acum. Aveți grijă și credeți-mă că nu e de glumit. Purtați mască”, a scris Liviu Vârciu pe Instagram.

foto: Instagram Liviu Vârciu

