Lizzo s-a afișat cu noul iubit la Premiile Grammy, iar fanii artistei sunt în delir

După luni în care a evitat să confirme relația cu comediantul Myke Wright, Lizzo s-a afișat la Premiile Grammy cu bărbatul de care e îndrăgostită de câțiva ani. Artista de 34 de ani e mai fericită ca niciodată.

Ani la rând s-a confruntat cu umilințe de tot felul, din cauza kilogramelor în plus pe care mulți consideră că le are, însă acum e fericită în brațele unui bărbat special. Lizzo a confirmat relația cu comendiantul Myke Wright (35 de ani), după mai bine de un an petrecut împreună, departe de lumina reflectoarelor.

Lizzo a câștigat un Grammy pentru Înregistrarea anului, la cea de-a 65-a ediție a Premiilor Grammy . Cu o zi înainte, la petrecerea de dinaintea evenimentului, s-a afișat oficial cu noul ei iubit. Amândoi erau în ținute de gală. Urmărește ediția integrală a Premiilor Grammy pe VOYO !

Admiratorii artistei au comentat intens postarea de pe rețelele sociale.

„O păpușă și Ken al ei”; „Frumos cuplu, felicitări Lizzo!”, „Chris Evans și-a ratat șansa” – au fost câteva comentarii ale fanilor.

Înainte de a confirma relația cu Myke Wright, internauții au speculat că Lizzo se întâlnește cu actorul Chris Evans (Captain America). Zvon care nu a apărut din neant, fiindcă cei doi au avut un lung schimb de flirturi online.

Umilită în repetate rânduri pentru felul în care arată, Lizzo spune că arată mai bine cu formele voluptuoase pe care le are. În 2019, când a fost desemnată artista anului de revista Time, Lizzo a avut un mesaj puternic pentru „fetele grăsuțe” .

Lizzo este îndrăgostită de noul ei iubit până peste cap. În octombrie 2022, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, dezvăluia că Myke este dragostea vieții ei.

„Îl cunosc de peste șase ani. El este totul. Suntem doar îndrăgostiți. Și gata. Oamenii luptă pentru monogamie așa cum se roagă în fiecare zi. Nu sunt o persoană poliamoroasă, nu sunt îndrăgostită de mai mulți parteneri. Nu sunt eu. El este dragostea vieții mele. Suntem prieteni de-o viață”, a spus artista.

Fotografii: Getty Images

