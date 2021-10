Lora, despre începutul controversat al relației cu Ionuț Ghenu. Cum răspunde acuzațiilor aduse de Doinița Oancea

Lora a fost invitata lui Cătălin Măruță la podcastul pe care aceasta îl moderează. Artista a vorbit despre cea mai mare cumpănă din viața ei, reprezentată de pierderea mamei, dar și despre un subiect controversat: începutul relației cu Ionuț Ghenu.

Lora este o femeie împlinită din toate punctele de vedere, deși încă se luptă cu tristețea provocată de pierderea mamei sale la începutul anului trecut. Lora i-a povestit lui Cătălin Măruță despre episodul tragic.

„Mama mea a fost răpusă de cancer la sân. Am atins un prag al durerii atât de mare, că mi s-a transformat tot, minte, spirit. Mama mea a fost hipersensibilă. După ce a murit tata, ea nu și-a mai refăcut viața. Eu am descoperit-o pe mama abia după ce a murit, că ea nu vorbea, nu comunica. În momentul în care s-a dus i-am citit o ultimă rugăciune pentru trecerea pe lumea cealaltă. Livingul era un salon cu saltele anti escare, i-am luat și pat special din acela de spital”, a povestit Lora, cu lacrimi în ochi.

Lora a vorbit și despre începutul controversat al relației cu Ionuț Ghenu. În 2015, la un an de la divorțul de comediantul Dan Badea, Lora se afișa public cu managerul acesteia, Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea. La acea vreme, Lora a fost acuzată de faptul că a contribuit decisiv la ruptura dintre Ionuț și Doinița.

„Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă", a mărturisit Lora.

"Nu vorbim dacă ne vedem. E foarte greu. (…) Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, a mai mărturisit Lora în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

