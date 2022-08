Lorena și Catrinel Menghia, paradă în costum de baie. Care e mai hot?

Una are copil, cealaltă e antrenor personal de fitness, dar dacă le pui una lângă cealaltă... sunt ca două picături de apă. Surorile Menghia au gene bune și fac senzație în costum de baie, pe Instagram.

Catrinel Menghia (Marlon) iubește tot ceea ce are și poate include aici corpul perfect clădit, chiar și după o sarcină. Actrița de 36 de ani și-a surprins admiratorii cu o serie de fotografii realizate în vacanță, pentru care a primit multe inimioare.

„Iubesc ceea ce am și am tot ce am nevoie”, a scris Catrinel Marlon în dreptul unor fotografii în care apare alături de fiica ei, Caroline Léon Di Lodovico.

Sora ei mai mică, Lorena Menghia, trăiește peste Ocean și este antrenor persoanl de fitness . Postările ei de vacanță sunt la fel de apreciate de admiratorii săi virtuali.

„Cum poate fi cineva atât de frumoasă?”, s-a întrebat un internaut care o urmărește online. Iată-le pe surorile Menghia în ipostaze de vacanță!

FOTO: @catrinelmarlon/@lorenamenghia

Deși trăiesc la mii de kilometri distanță, una în Italia, cealaltă în Statele Unite ale Americii, surorile Menghia fac tot posibilul să recupereze timpul pierdut atunci când se reunesc ca familie.

Catrinel Menghia (Marlon) ne-a spus ce fac ele când se văd după multă vreme.

„Pfuuu asta e foarte greu de spus și nu cred că aveți voi atât de mult spațiu pentru câte lucruri obișnuite sau speciale pot face surorile împreună. De la băut cafele și spălat vase până la alergat și sport, dar cel mai mult, pentru că ne vedem rar, avem o grămadă de povești să ne spunem. O iubesc mult și asta ajută chiar dacă ne vedem rar”, dezvăluia Catrinel, pentru PROTV.RO, într-un interviu .

Fotografii: @catrinelmarlon/@lorenamenghia

