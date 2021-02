Lourdes Leon, apariție incendiară la plajă. Fiica Madonnei a făcut senzație într-un costum de baie minuscul

Lourdes Leon calcă pe urmele mamei sale, demonstrând un simț aparte pentru aparițiile publice.

Tânăra de 24 de ani se află în vacanță în Mexic alături de iubitul ei, iar paparazzi nu au ezitat să îi fotografieze în cele mai incendiare ipostaze.

Citește și

Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, Lourdes și Jonathan Puglia au făcut senzație la plajă, demonstrând prin gesturile lor că se află într-un moment bun al relației.

Cei doi sunt împreună de patru ani, iar Madonna este mereu la curent cu ce se întâmplă între ei, potrivit declarațiilor făcute de o sursă pentru OK! Magazine.

”Își dorește să știe când își vor oficializa relația. Mereu vorbește cu Lourdes despre starea lor”, a declarat respectiva sursă.

Lourdes este fiica Madonnei cu actorul Carlos Leon. Madonna mai are un fiu, Rocco, din căsnicia cu Guy Ritchie, și alți patru care sunt adoptați. Lourdes este deja un nume în industria modellingului. Și-a făcut debutul la New York Fashion în 2018, iar un an mai târziu a fost vedeta campaniei lansate de Miu Miu.

Vezi și: Românii au talent începe pe 5 februarie! Spectacolul talentelor va fi de 2 ori pe săptămână