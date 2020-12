Lourdes Leon, model de lenjerie intimă! Ce provocator pozează fiica Madonnei

Fiica Madonnei este vedeta celei mai noi campanii a brandului de lux Juicy Couture. Lourdes Leon Maria Ciccone (24 de ani) a pozat provocator, în lenjerie intimă, spre încântarea internauților.

Lola, așa cum o alintă mama ei, și-a etalat tatuajele dar și formele apetisante, alături de alte modele de renume. Ce-i drept, rebela Lourdes n-a trecut pe la salonul de epilat nici pentru acest pictorial, însă fanii ei n-au fost deranjați de acest aspect.



Cu părul roșcat și prins în coadă, zeci de accesorii aurii și o atitudine provocatoare, Lourdes apare purtând mai multe articole ale celebrului brand. Colecția este pentru femeile cu forme, iar Lourdes și-a etalat mândră posteriorul generos, dar și bustul natural. Fanii au recunoscut-o cu greu pe fiica Madonnei, care a trecut de la brunet la roșcat. Un indiciu prețios a fost tatuajul de pe mână, dedicat mamei sale.



“La fel de frumoasă ca mama ei”, “Nu pot să cred că e Lola”, “Super sexy” sau “Ce atitudine!” – sunt doar câteva dintre comentariile postate de internauți. Pentru această campanie a pozat și Ashley Graham. Modelul plus-size a fost mai îndrăzneț și a renunțat la sutien.



Lourdes este fiica Madonnei cu actorul Carlos Leon. Madonna mai are un fiu, Rocco, din căsnicia cu Guy Ritchie, și alți patru care sunt adoptați. Lourdes este deja un nume în industria modellingului. Și-a făcut debutul la New York Fashion în 2018, iar un an mai târziu a fost vedeta campaniei lansate de Miu Miu.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

