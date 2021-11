Luca Reghecampf, adevărul despre firma pe care o are cu amanta tatălui său

Chiar dacă divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a fi încheiat, informațiile care apar zilnic în presă nu fac decât să agite și mai rău apele care deja sunt tulburi.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, presa tabloidă a dezvăluit că Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, are o firmă alături de amanta antrenorului de la CSU Craiova. Iar acum, el a comentat pe marginea acestui subiect, potrivit celor de la Libertatea.

„Este decizia mea dacă intru într-o firmă sau declar ceva. Am 19 ani și pot să decid pentru persoana mea, nu am nevoie de nimeni. Firma este mai veche, dar persoana mea este de o lună în compania asta. Nu doresc să declar sau să lămuresc mai multe despre deciziile mele în firma asta. O firmă poate să aibă multe obiective, dar pentru mine este un subiect personal și ce fac eu în firma asta nu doresc să declar. Voiam să vă zic că amândoi avem idei, amândoi muncim în firma asta, în total suntem patru și fiecare dintre noi aduce ceva la firma asta”, a spus Luca Reghecampf despre firma pe care o are alături de amanta lui Lareunțiu Reghecampf.

