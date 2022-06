Lucian Mîndruță: "Nu mi s-a mai întâmplat niciodată ca o boală să vină peste mine așa că asta, ca un buldozer"

Lucian Mîndruță a anunțat pe pagina sa de Facebook că are o formă seriosă de COVID-19 și că se simte foarte rău.

Acesta a scris înainte de toate un mesaj pentru cei care îl urmăresc

"Dragilor, sunt absent motivat vreo 5 zile minimum de la orice.

Am Covid. E rău. Și anume, foarte rău.

Va mai țin la curent."





Tratat de specialiștii de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Mîndruță are ca simptome foarte serioase dureri foarte mari de cap și alte simptome caracteristice infectării cu coronavirus.

"Nu mi s-a mai întâmplat niciodată ca o boală să vină peste mine așa că asta, ca un buldozer.

Ieri la prânz eram ok. Niciun simptom. Am filmat un vlog cu Silviu Petcu, am făcut emisiunea… și pe la finalul ei am rămas fără voce. Așa, dintr-o dată.

Am dat cu tantrum verde și-am zis că trece. Și peste noapte, bum! Febra, durere de cap cumplită (asta e cea mai rea chestie), frisoane, tot tacâmul.

Am ajuns la spitalul Marius Nasta până la urmă, azi după-amiază, unde am stat până acum o jumătate de ora, căci nu mai puteam de durere.

Acolo perfuzii, analize…..

În fine, vestea bună e că plămânul e nu afectat. Vestea proastă e că va dura ceva. Am plecat acasă cu tratament - Molnupiravir și sfatul să nu am așteptări prea mari, că durerea de cap va trece greu.

Am reușit totuși să mă concentrez la textul ăsta, ajuns înapoi acasă. Și să va mulțumesc din nou pentru grijă. M-a mișcat tare.

Și da, mai merită purtată masca un pic în aglomerație!"

A doua zi după infectare, Mîndruță a scris din nou un mesaj pe Facebook în care a mărturisit că are încă probleme, dar că nu arată semne de sechele serioase:

"Ziua a două de Covid după zero somn azi-noapte, cu frisoane care m-au făcut să mă bag în pat cu echipamentul de ciclism de iarnă...)))

Parcă e un pic mai bine. Nu mai vine să mă dau cu capul de pereți de durere, doar aș vrea să-l desfac, că pe o conservă, să văd ce e înăuntru de doare atât de rău.

Cea mai bună veste este că plămânii nu sunt afectați. Știu pentru că la începutul epidemiei mi-am luat un Garmin cu monitorizarea oxigenării și azi-noapte l-am lăsat să înregistreze. Peste 96, ceea ce e decent.

Nu pot să merg mai mult de 10-20 de metri prin casă, pentru că mă ia oboseală și mă duce pe pilot automat în pat. Dar măcar mi-a revenit cheful să deschid calculatorul.

Azi-noapte am văzut (de fapt auzit) vreo cinci sezoane din Big Bang Theory. Și gata, nu mai suport. Ceva recomandări pentru binging - pe vesel și pozitiv - aveți și pentru mine?"

