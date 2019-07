Lupta continuă pentru Leon. Băiețelul lui Kamara face a patra intervenție

Léon face mâine cea de a patra intervenție cu celule Stem. Progresele sunt din ce în ce mai evidente. Cu Voia Bunului Dumnezeu, Leon va avansa pas cu pas și ne va aduce și mai multe zâmbete. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin ❤️❤️❤️ #incaunpaspentruleon #leon #kamara #livhospital #romania #istanbul

