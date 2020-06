Lurențiu Reghecampf, detalii despre relația cu Anamaria Prodan: „Eu s-o las?”

De aproximativ 12 ani, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt soț și soție, însă relația lor a fost dezbătută foarte des de presa mondenă.

De-a lungul timpului, în special în ultimii ani, despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a tot spus că ar fi la un pas de divorț, însă cei doi parteneri au negat vehement aceste zvonuri. Mai mult decât atât, ei au spus că se iubesc în continuare la fel de mult ca în prima zi și că mariajul lor nu va ajunge la final.

Zilele trecute, invitat la Realitatea Sportivă, Laurențiu Reghecampf a dat noi detalii despre relația lui, după ce a fost întrebat dacă ar lăsa-o pe Anamaria Prodan să candideze la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Eu s-o las pe Ana?! Noi, în familie, avem totul diferit. Adică nu are nevoie de aprobarea mea când face ceva în business, în ceea ce muncește ea. Are nevoie de aprobarea mea când face niște lucruri legate de financiar, lucruri care lovesc familia, dar să devină președinte la Ligă nu are nevoie de aprobarea mea. Poate are nevoie de susținerea mea. Aia e cu totul altceva. De ce nu? Ana e un om capabil, căruia îi place acțiunea, e foarte bine organizată, cred că ar putea să miște multe lucruri”, a spus Laurențiu Reghecampf.

foto: Instagram Anamaria Prodan

Vezi și: Vedetele dau dovadă de romantism în carantină