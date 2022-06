Machine Gun Kelly a vrut să se sinucidă în timp ce vorbea la telefon cu Megan Fox

Machine Gun Kelly a vorbit despre momentul în care a decis să se sinucidă. Acesta vorbea la telefon cu iubita sa, Megan Fox, atunci când era pe cale să facă gestul necugetat. Iată declarațiile artistului!

Machine Gun Kelly, pe numele său real Colson Baker, a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare în cel mai nou documentar al său. Acesta a vorbit despre momentul în care a decis să își pună capăt zilelor. Se pare că artistul ar fi încercat să se împuște în gură în timp ce vorbea la telefon cu iubita sa, Megan Fox.

Megan Fox se afla la filmări în Bulgaria atunci când Machine Gun Kelly a avut o cădere nervoasă. Acesta se afla în propriul său dormitor atunci când a luat decizia sfâșietoare. Cu un pistol încărcat în dreptul gurii, acesta și-a sunat partenera și i-a spus ce are de gând să facă. Întreaga scenă a avut loc în anul 2020, la scurt timp după moartea tatălui său.

„Nu am vrut să ies din camera mea și am început să am gânduri foarte, foarte, foarte întunecate. Megan a plecat în Bulgaria pentru a filma un film și am început să am o paranoia foarte mare. Adică, deveneam paranoic că cineva va veni și mă va ucide. Am sunat-o pe Megan. I-am spus: ‘Nu ești aici pentru mine’. Eram în camera mea și m-am cam speriat. Omule, mi-am pus pușca în gură. Și țipam la telefon și aveam țeava în gură. Și încarc pușca și glonțul, iar când se întoarce, cartușul se blochează. Megan a amuțit”, a declarat el în domentarul „Life in Pink”.

La scurt timp după incident, atât Megan Fox, cât și fiica sa în vârstă de 12 ani, Casie, nu au mai discutat cu artistul. Acesta a vrut să schimbe ceva în comportamentul său, iar iubita sa a declarat că atitudinea lui a fost „ca și cum ar fi vrut să renunțe la droguri de data asta pe bune”. Cu toate acestea, în momentul căderii nervoase, MGK nu a spus că era sub influența substanțelor stupefiante.

