Mădălin Voicu se apără după ce a fost pus la zid de Fulgy: „Este o persoană bolnavă”

După o perioadă în care părea că apele s-au mai liniștit, Fulgy a ieșit din nou la atac și a atras toată atenția asupra lui, lucru pe care probabil și-l dorește tot mai mult.

De această dată, cel care a fost pus la zid de fiul Clejanilor a fost Mădălin Voicu, despre care Fulgy afirmă că nu știe să cânte și nu are talent.

„Foarte dezamăgit sunt de domnul Mădălin Voicu, care vorbește și nu știe nimic cu vioara. L-ai auzit și tu pe Marin Alexandru de la Ciocârlia? Păi mă respectă ăla și nu mă respecți tu? Că te fac de comandă. Și muzical, și pe talent, bani și ce vrei tu. Mă faci tu pe mine sărac? Nu-mi găsiți răspunsurile și sunteți chemați să vorbiți de mine. Niște fraieri. Eu sunt bine, terminaților! Mădăline, terminatule... Să moară familia mea, că se uită lumea că sunt diferit de toți. Sunt interesat, interesant, iar eu am numai de câștigat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu-s la pușcărie”, a spus Fulgy.

Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, Mădălin Voicu i-a răspuns lui Fulgy, despre care a spus că este un om bolnav. Mai mult decât atât, acesta a afirmat că o vină foarte mare o au și Viorica și Ioniță de la Clejani, pentru că l-au lăsat pe fiul lor să facă tot ce a vrut.

„Primii vinovați sunt părinții. Fulgy este o persoană bolnavă. Medicii trebuie să-i ofere tratamentul adecvat. Nu am simțit niciun fel de revoltă față de ce a spus despre mine. Am fost, totuși, un pic mirat, pentru că aici este vorba și de etnie, eu sunt cunoscut ca «șeful țiganilor», dar asta este. Îmi este frică de ce va ajunge să facă peste un an sau doi, dacă va fi lăsat în continuare în pace. Mi-e milă de el, dar și de părinții lui. Nu-i poți răspunde cu aceeași monedă unui om bolnav. Tatăl lui m-a sunat, și-a cerut scuze în numele lui. Nu doar el, ci și alte persoane”, a spus Mădălin Voicu.

