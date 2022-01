Mădălina Ghenea, confesiuni despre viața sentimentală. Ce tip de bărbat își dorește actrița

Mădălina Ghenea este una dintre româncele cu care ne mândrim peste hotare. Este nelipsită din topul celor mai frumoase femei din lume și a jucat alături de nume mari de la Hollywood.

În 2021, actrița a apărut în “House of Gucci”, peliculă care îi are în rolurile principale pe Lady Gaga, Adam Driver și Al Pacino. La sfârșitul lunii noiembrie, slătineanca a primit rolul principal în thrillerul “Deep Fear” și va juca alături de unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Este vorba despre Ed Westwick, cunoscut publicului din România datorită rolului din serialul “Gossip Girls”.

Actrița a început deja filmările pentru pelicula care se filmează în Caraibe și le-a mărturisit fanilor că trebuie să pună câteva kilograme pentru acest rol. Într-un Q&A (Întrebări și răspunsuri), Mădălina a făcut câteva dezvăluiri despre viața ei sentimentală.

În primul rând, vedeta le-a spus fanilor că este singură. “Single?”, au întrebat-o fanii, iar Mădălina le-a răspuns: “Da, dar o am pe C. (Charlotte, fiica ei) și nu mai am nevoie de altcineva în viața mea”.

Mădălina a fost întrebată dacă ar ieși la un date cu cineva mai scund decât ea, sau dacă ar putea iubi un bărbat care nu este celebru.

“Fostul meu era mai scund”, a spus vedeta, care a postat inclusiv o fotografie cu fostul iubit, însă i-a ascuns chipul. Mai mult, actrița le-a mărturisit fanilor că “ultima dată când am ieșit la o întâlnire cu un tip a fost acum doi ani”.





Ea le-a spus urmăritorilor că atunci când se va hotărî să iasă din nou la întâlniri va alege un tip obișnuit și nu unul celebru.

Printre iubiții Mădălinei Ghenea îi amintem pe Gerard Butler, Michael Fassbender sau Philipp Plein. Actrița are o fetiță cu afaceristul Matei Stratan, de care s-a despărțit după trei ani de relație.

Fotografii: Getty Images/ Instagram