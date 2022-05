Mădălina Ghenea, imagini rare cu mama și fiica ei, Charlotte. Ce mult îi seamănă micuța

Mădălina Ghenea are proiecte pe bandă rulantă, iar în prezent filmează alături de Ed Westwick pentru pelicula Deep Fear. Actrița nu-și neglijează însă rolul de mămică și este nedespărțită de fiica ei, micuța Charlotte.

Sărbătorile le-a petrecut departe de casă, însă alături de familie. Mădălina Ghenea a postat câteva fotografii alături de mama și fiica ei. Actrița postează rar imagini cu familia ei, așa că fanii s-au întrecut în comentarii.

“Timp cu familia. 3 generații!”, a scris Mădălina în dreptul fotografiilor în care apare alături de mama ei, Constanța, și fiica Charlotte.

Superba slătineancă s-a pozat la piscina hotelului Palazzo Versace, din Dubai. Mădălina și-a impresionat fanii cu silueta perfectă și picioarele interminabile.

Internauții au fost uimiți și de frumusețea micuței Charlotte. Fiica Mădălinei din relația cu afaceristul Matei Stratan are 5 ani și îi seamănă leit actriței.



“Charlotte este superbă... ca mama ei!”, “Arată exact ca tine!”, “Perfecțiune!”, “Ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată… iar fata seamănă cu tine”, “Cea mică e minunată!”, sunt câteva dintre mesajele postate de fanii Mădălinei.

La începutul anului, într-un Q&A (Întrebări și răspunsuri), Mădălina a făcut câteva dezvăluiri despre viața ei sentimentală. Actrița le-a spus atunci fanilor că este singură. “Single?”, au întrebat-o fanii, iar Mădălina le-a răspuns: “Da, dar o am pe C. (Charlotte, fiica ei) și nu mai am nevoie de altcineva în viața mea”.

Fotografii: Getty Images / Instagram